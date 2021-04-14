Искусственный интеллект и мировые тенденции: в Минобороны рассказали о совершенствовании системы радиоэлектронной борьбы

Министерство обороны России планирует усовершенствовать систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку ее совершенствование отнесено к приоритетным направлениям политики государства в области национальной безопасности и военного строительства. Об этом рассказал начальник войск РЭБ Вооруженных сил генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, ведомством уже подготовлен документ, определяющий стратегию строительства и совершенствования системы на очередной период. Основой для него стали результаты детального анализа мировых тенденций развития радиоэлектронных систем и средств вооружения, а также военной техники ведущих зарубежных государств.

«Появление новой области противоборства - информационно-телекоммуникационного пространства - значительно расширяет спектр задач войск РЭБ и ставит способы их применения в ряд важнейших мероприятий противодействию замыслам вероятного противника как в мирное, так и в военное время, приближая эффект применения перспективных средств РЭБ к результативности высокоточного огневого поражения», - акцентировал Ласточкин.

Отмечается, что практическая реализация всего комплекса мероприятий, обозначенных в подготовленном к принятию документе, «приведет к существенному увеличению вклада войск РЭБ в завоевание превосходства в управлении войсками и применении оружия».

«Это позволит создать наземно-воздушную систему, способную парировать имеющееся технологическое преимущество ведущих зарубежных стран в информационно-телекоммуникационном пространстве», - сказал генерал-лейтенант.

Ласточкин пояснил, что строительство спецвойск РЭБ является ответной мерой на реализацию зарубежными государствами перспективной концепции сетецентрической войны, целью которой декларируется завоевание информационного превосходства. По оценкам ведомства, в ближайшее время РЭБ может стать «видом боевых действий, который будет решать исход операций».

Генерал-лейтенант добавил, что принятие своевременных и обоснованных решений по РЭБ требует обработки больших объемов разнообразной, часто противоречивой и неполной информации. Серьезное влияние на это способны оказать технологии искусственного интеллекта в системах поддержки принятия решений, основанных на методах экспертных систем, баз знаний, нейросетей.

«Применение таких систем позволит повысить оперативность и качество принятия решений по РЭБ, а в перспективе - исключить человека из контура управления частями и подразделениями РЭБ, оставив за ним лишь функции постановки задач и контроля», - считает Ласточкин.

В перечень основных задач войск РЭБ входит радиоразведка и радиоэлектронное подавление систем управления войсками и оружием противника, защита своих систем управления от преднамеренных помех противника, а также снижение эффективности применения его боевых средств с помощью индивидуальной и групповой защиты наземных объектов.