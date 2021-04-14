Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Искусственный интеллект и мировые тенденции: в Минобороны рассказали о совершенствовании системы радиоэлектронной борьбы

Светлана Головина
00:40 14.04.2021
Совершенствование РЭБ отнесено к приоритетным направлениям политики страны в области национальной безопасности и военного строительства.
Искусственный интеллект и мировые тенденции: в Минобороны рассказали о совершенствовании системы радиоэлектронной борьбы
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министерство обороны России планирует усовершенствовать систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку ее совершенствование отнесено к приоритетным направлениям политики государства в области национальной безопасности и военного строительства. Об этом рассказал начальник войск РЭБ Вооруженных сил генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, ведомством уже подготовлен документ, определяющий стратегию строительства и совершенствования системы на очередной период. Основой для него стали результаты детального анализа мировых тенденций развития радиоэлектронных систем и средств вооружения, а также военной техники ведущих зарубежных государств.

«Появление новой области противоборства - информационно-телекоммуникационного пространства - значительно расширяет спектр задач войск РЭБ и ставит способы их применения в ряд важнейших мероприятий противодействию замыслам вероятного противника как в мирное, так и в военное время, приближая эффект применения перспективных средств РЭБ к результативности высокоточного огневого поражения», - акцентировал Ласточкин.

Отмечается, что практическая реализация всего комплекса мероприятий, обозначенных в подготовленном к принятию документе, «приведет к существенному увеличению вклада войск РЭБ в завоевание превосходства в управлении войсками и применении оружия».

«Это позволит создать наземно-воздушную систему, способную парировать имеющееся технологическое преимущество ведущих зарубежных стран в информационно-телекоммуникационном пространстве», - сказал генерал-лейтенант.

Ласточкин пояснил, что строительство спецвойск РЭБ является ответной мерой на реализацию зарубежными государствами перспективной концепции сетецентрической войны, целью которой декларируется завоевание информационного превосходства. По оценкам ведомства, в ближайшее время РЭБ может стать «видом боевых действий, который будет решать исход операций».

Генерал-лейтенант добавил, что принятие своевременных и обоснованных решений по РЭБ требует обработки больших объемов разнообразной, часто противоречивой и неполной информации. Серьезное влияние на это способны оказать технологии искусственного интеллекта в системах поддержки принятия решений, основанных на методах экспертных систем, баз знаний, нейросетей.

«Применение таких систем позволит повысить оперативность и качество принятия решений по РЭБ, а в перспективе - исключить человека из контура управления частями и подразделениями РЭБ, оставив за ним лишь функции постановки задач и контроля», - считает Ласточкин.

В перечень основных задач войск РЭБ входит радиоразведка и радиоэлектронное подавление систем управления войсками и оружием противника, защита своих систем управления от преднамеренных помех противника, а также снижение эффективности применения его боевых средств с помощью индивидуальной и групповой защиты наземных объектов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:17 В стране и мире
В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе
00:23 В стране и мире
Разведка США оценила вероятность вооруженного конфликта с Россией
23:29 В стране и мире
В Шереметьево прокомментировали данные о загрязнении Клязьмы жидкостью для самолетов
22:15 В стране и мире
Видео
Турция бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19
21:35 Спорт
Международное агентство допинг-тестирования открыло дело в отношении российских гребцов
Популярное
Популярное
Злоумышленники научились блокировать WhatsApp просто по номеру телефона пользователя
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.