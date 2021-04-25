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Президент Армении принял отставку правительства

Анна Назайкина
11:47 25.04.2021
Никол Пашинян ранее объявил, что подает в отставку для проведения досрочных парламентских выборов.
Президент Армении принял отставку правительства
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президентом Армении Арменом Саркисян была принята отставка правительства, о которой сегодня сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий указ был опубликован на сайте армянского лидера.

«На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства», - говорится в документе.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян подает в отставку, чтобы провести в Армении внеочередные парламентские выборы. При этом он продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов в парламент в полном объеме. Также Пашинян сообщил, что будет выдвигаться на пост главы правительства.

Согласно Конституции Армении, чтобы распустить парламент, премьер страны должен уйти в отставку. Внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента.

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