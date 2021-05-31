В МИД РФ рассказали о судьбе транзита газа через Украину

Транзит газа через Украину будет осуществляться, пока действуют соответствующие контракты. Об этом заявил РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Он добавил, что впоследствии будут проходить переговоры «Газпрома» с партнерами на Украине.

«У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину», - сказал дипломат.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия никогда не использовала природные ресурсы в качестве рычага давления.

«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», - заявил Биричевский.

Дипломат также подчеркнул, что проект «Северный поток - 2» является исключительно экономическим, а в отношении транзита газа через республику существуют некие обязательства.

Напомним, что в конце декабря 2019 года Россией был подписан пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт с пятилетним сроком. Согласно документу, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов впоследствии. Данные соглашения обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций со стороны Соединенных Штатов. В воскресенье, 23 мая, стало известно, что баржа-трубоукладчик «Фортуна» возобновила работы по укладке «Северного потока - 2» в водах Германии.