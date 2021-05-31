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В МИД РФ заявили, что Европа «возводит окопы» в отношениях с Россией

Олеся Степакова
12:02 31.05.2021
Сергей Лавров напомнил, что в 2010 году была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, но Евросоюз ушел от договоренности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andrzej Rembowski, Pixabay
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе «возводят разделительные линии, как окопы на фронте» в отношениях с Россией.

«Ситуация (в отношениях России и Евросоюза. - Прим.ред.) остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия», - заявил глава внешполитического ведомства России на конференции, посвященной отношениям России и ЕС.

Лавров подчеркнул, что на данный момент между ЕС и НАТО также «выхолощены» механизмы структурированного сотрудничества по отношению к России. 

Сергей Лавров, также подчеркнул, что перспективы для объединительной повестки сейчас ограничены. Министр напомнил, что в 2010 году была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, но Евросоюз ушел от договоренности, та же участь постигла соглашение о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.

Ранее Евросоюз направил США проект заявления для саммита 15 июня, в котором предлагается сообщить об ответе на «негативное поведение и враждебные действия» России. Отмечается, что саммит ЕС-США пройдет за день до встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможных санкциях ЕС против Москвы на фоне инцидента с Ryanair в Минске, заявила, что Россия не ждет европейских санкций, но в Евросоюзе они появляются сами по себе, вне зависимости от событий.

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