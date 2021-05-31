ОПК Путину доложили о планах реформирования ОАК Тимур Шерзад Доклад произошел на одном из совещаний по оборонной тематике, прошедшем в Сочи на прошлой неделе. О нем стало известно сегодня со слов Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президенту России доложили о планах реформирования Объединенной авиастроительной корпорации. Это произошло на цикле совещаний по оборонной тематике, прошедшем в Сочи. «Речь шла, если вы помните, о транспортной авиации, и, конечно, в этом контексте президенту докладывалось о планах по реформированию», - рассказал об этом Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сегодня. Ранее сообщалось, что в ходе этих совещаний Владимир Путин заявил о том, что к завершению подходят госиспытания легкого транспорстника Ил-112В. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика