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Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой Минобороны Армении

Андрей Аркадьев
12:21 31.05.2021
Телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Армении состоялся сегодня, 31 мая.
Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой Минобороны Армении
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает Минобороны РФ.

«В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении.

Телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Армении состоялся сегодня, 31 мая.

Ранее, 28 мая сообщалось, что Шойгу провел переговоры с армянским коллегой в Москве. В ходе встречи глава Минобороны России подчеркнул, что функционирование в Армении 102-й российской военной базы является не только важным фактором обеспечения региональной безопасности, но и показателем высокого уровня двухстороннего сотрудничества.

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