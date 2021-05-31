Армия Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой Минобороны Армении Андрей Аркадьев Телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Армении состоялся сегодня, 31 мая. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает Минобороны РФ. «В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении. Телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Армении состоялся сегодня, 31 мая. Ранее, 28 мая сообщалось, что Шойгу провел переговоры с армянским коллегой в Москве. В ходе встречи глава Минобороны России подчеркнул, что функционирование в Армении 102-й российской военной базы является не только важным фактором обеспечения региональной безопасности, но и показателем высокого уровня двухстороннего сотрудничества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика