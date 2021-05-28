Сергей Шойгу провел переговоры с армянским коллегой в Москве

Москва стала местом встречи глав оборонных ведомств России и Армении - Сергея Шойгу и Вагаршака Арутюняна.

«Укрепляем наше военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего - ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности)», - сказал Шойгу, открывая рабочую встречу.

Российский министр обороны поздравил Арутюняна и весь армянский народ с Днем Республики - государственным праздником, отмечаемым в Армении. Шойгу особо оценил тот факт, что его коллега нашел время приехать в Москву даже в такой день. Это, со слов Шойгу, свидетельствует об очень высоком уровне отношений между двумя странами. Это стратегическое партнерство, как сказал глава Минобороны России, надо развивать и углублять.

«Успешно реализуются соглашения о создании Объединенной группировки войск наших вооруженных сил, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности», - добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что функционирование в Армении 102-й российской военной базы является не только важным фактором обеспечения региональной безопасности, но и показателем высокого уровня двухстороннего сотрудничества.

«Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», - сказал Шойгу.

Арутюнян, в свою очередь, отметил, что военное сотрудничество России и Армении развивается очень успешно.

Шойгу пригласил армянского коллегу на IX Московскую конференцию по международной безопасности, которая состоится в июне, а также на военно-технический форум «Армия-2021» и Армейские международные игры - комплекс этих мероприятий пройдет в августе-сентябре.