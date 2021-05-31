СК опубликовал кадры допроса устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Следственный комитет РФ опубликовал кадры допроса жителя Екатеринбурга, устроившего накануне вечером стрельбу, в результате которого пострадали два человека. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования данной ситуации на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Председатель СК России поручил доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, вечером. Мужчина открыл огонь из окна своего дома. В результате пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Девочка находится в тяжелом состоянии. Ночью ее прооперировали, сейчас она в реанимации. Второй пострадавший уже отпущен домой. При нападении он получил касательное ранение в ногу.

Квартиру злоумышленника пришлось брать штурмом, в результате которого подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Стрелявшим оказался 49-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, у мужчины было официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия, он стрелял из карабина «Вепрь».

Следственный комитет возбудил по данным фактам два уголовных дела: о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.