В МВД рассказали о найденном у стрелка в Екатеринбурге оружии

На месте стрельбы в Екатеринбурге нашли более 70 гильз, а в квартире подозреваемого - арсенал.

«Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет "Иж", пневматическую винтовку "Иж"», - сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, вечером. Мужчина открыл огонь из окна своего дома. В результате пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Девочка находится в тяжелом состоянии. Ночью ее прооперировали, сейчас она в реанимации. Второй пострадавший уже отпущен домой. При нападении он получил касательное ранение в ногу.

Квартиру злоумышленника пришлось брать штурмом, в результате которого подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Стрелявшим оказался 49-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, у мужчины было официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия, а стрелял он из карабина «Вепрь».

Следственный комитет возбудил по данным фактам два уголовных дела: о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.