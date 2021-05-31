Врач оценил угрозу возникновения COVID-26 и COVID-32

COVID - это инфекционная вирусная болезнь, она не может быть 36 или 16. Также, на сегодняшний день, есть разные штаммы коронавируса нового типа - их описано более полутора тысяч. Так «Звезде» прокомментировал новость об угрозе возникновения COVID-26 и COVID-32 директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Название COVID-19 присвоено ВОЗ по дате открытия идентификации нового коронавируса. Как можно говорить про 32, когда мы живем в 21 году? Прогнозировать на 11 лет вперед никто из специалистов не будет», - подчеркнул вирусолог.

По его словам, в то же время появление новых штаммов никак не повлияло на подходы к диагностике, лечению, а также иммунопрофилактике коронавируса, а их разнообразие может увеличиваться, так как это особенности РНК-содержащих вирусов.

«Применяемые вакцины, которые прошли третью фазу клинических исследований, демонстрируют эффективность. Методы диагностики позволяют обнаружить возбудителя и верифицировать диагноз COVID-19», - уточнил Викулов.

Ранее американский ученый, один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез, предупредил об угрозе возникновения COVID-26 и COVID-32. Ученый добавил, что нужно изучить «возникновение вспышки» коронавируса, и для этого, по его словам, следует отправить специалистов в китайский город Ухань, где началась эпидемия. При этом Хотез признал, что получить информацию о появлении COVID-19 без сотрудничества с КНР будет очень сложно.