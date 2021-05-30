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СК опубликовал кадры задержания стрелка из Екатеринбурга

Ян Брацкий
23:10 30.05.2021
Квартиру мужчины пришлось брать штурмом, в результате которого подозреваемый был задержан и доставлен на допрос.
© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ
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Следственный комитет опубликовал видео задержания стрелявшего из карабина по людям жителя Екатеринбурга. На кадрах видно, что мужчина лежит лицом вниз, его руки заведены за спину и находятся в наручниках.

На видео запечатлена и работа экспертов, которые фотографируют похожие на пулевые отверстия в щитах бойцов штурмовой группы. Возможно, когда полицейские пытались проникнуть в квартиру стрелка, он открыл по ним огонь.

На балконе, откуда предположительно стрелял мужчина, видны осколки стекла. В настоящий момент подозреваемый доставлен на допрос. В СК ранее сообщили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел сегодня, 30 мая, в одном из дворов по улице Бородина. Мужчина, как оказалось бывший сотрудник силовых структур, открыл окно и начал стрелять по людям во дворе. В результате этого пострадала девочка и полицейский. Следственный комитет возбудил по данным фактам два уголовных дела.

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