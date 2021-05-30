СК опубликовал кадры задержания стрелка из Екатеринбурга
Следственный комитет опубликовал видео задержания стрелявшего из карабина по людям жителя Екатеринбурга. На кадрах видно, что мужчина лежит лицом вниз, его руки заведены за спину и находятся в наручниках.
На видео запечатлена и работа экспертов, которые фотографируют похожие на пулевые отверстия в щитах бойцов штурмовой группы. Возможно, когда полицейские пытались проникнуть в квартиру стрелка, он открыл по ним огонь.
На балконе, откуда предположительно стрелял мужчина, видны осколки стекла. В настоящий момент подозреваемый доставлен на допрос. В СК ранее сообщили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел сегодня, 30 мая, в одном из дворов по улице Бородина. Мужчина, как оказалось бывший сотрудник силовых структур, открыл окно и начал стрелять по людям во дворе. В результате этого пострадала девочка и полицейский. Следственный комитет возбудил по данным фактам два уголовных дела.