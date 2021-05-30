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Потрогать раскаленное «Солнце»: уникальные кадры реактивного пламени на расстоянии вытянутой руки

Егор Левин
13:15 30.05.2021
Через несколько секунд после старта изображение уже меняет цвет, вскоре от камеры отваливаются куски пластика, затем с объектива слетает защитная линза, и пластик начинает натурально кипеть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время съемок запуска космического двигателя на испытательном полигоне в Воронеже, команда «Военной приемки» установила одну из камер всего в нескольких метрах от пылающих сопел. Само устройство оплавилось и пришло в негодность, но снятые кадры удалось сохранить - так зрители впервые увидят реактивное пламя настолько близко.

Как видно по кадрам, невероятный жар сразу же начинает действовать на камеру. Уже через несколько секунд изображение начинает менять цвет и блекнуть. Еще через десяток секунд от камеры начинают отваливаться куски пластика; по прошествии около минуты реального времени объектив уже показывает вместо столба пламени огненный шар; затем с него отваливается защитная линза, и картинка опять становится четче и ярче. Но пластик натурально начинает кипеть, и его выдувает наружу. Камера отключается.

Общий план проверочного запуска двигателя был не менее эффектным. Снять его также удалось с более близкого в целом расстояния, чем то, на которое обычно допускают «зрителей».

Запредельный холод и невыносимое пекло - два слагаемых успеха в испытании двигателей ракеты-носителей. Именно о них новый выпуск - «Военная приемка. Космические двигатели». Съемочная группа программы побывала на профильных предприятиях и испытательных полигонах. Смотрите на сайте канала, в приложении SMART.TV, а также на YouTube.

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