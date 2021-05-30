Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Из пасти «дракона»: огненный поток на испытаниях космического двигателя показали на видео

Егор Левин
10:45 30.05.2021
Вырвавшийся поначалу дым, словно испугавшись, пятится назад, открывая четыре ревущих клапана, извергающих «раскаленное солнце».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Команда «Военной приемки» побывала в Воронеже на испытаниях космического двигателя 3-ей ступени. Он работает 240 секунд, а его испытания будут длиться 280 секунд.

Перед самым началом запуска стенд заливают водой. И вот из сопел, словно из пасти сказочного дракона, начинает валить пар; следом выплескивается раскаленное «солнце», ослепляющее и заполняющее невыносимым жаром все вокруг; еще мгновение - и наружу рвется огненный поток. Дым, словно испугавшись, пятится и открывает вид на все четыре ревущих клапана. Так выглядит старт ракеты. В этот момент сгорает более 20 тонн топлива.

Пламя постепенно стихает, его вновь заменяют вода и дым. Насколько резко все началось, настолько мгновенно все закончилось и наступила полная тишина - «ракета в космосе», 280 секунд «полета» прошли. Ко всему прочему, на расстоянии нескольких метров от двигателя, который только что выпустил тонны керосина, не чувствуется никакого запаха - это означает, что керосин превратился в CO2 и H2O.

Ранее «Военная приемка» показала уникальную экзотичную коллекцию отечественных космических двигателей, собранных Военной академией РВСН имени Петра Великого. Там установлены ядерные, фторовые и сделанные из титана разработки.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы - «Военная приемка. Космические двигатели» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в YouTube.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:41 Спорт
Видео
Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» стартовал в Бронницах
08:53 В стране и мире
Минздрав опроверг смерть раненного инспектором ДПС мужчины под Новосибирском
08:16 В стране и мире
WhatsApp отказался от блокировки несогласных с новой политикой мессенджера
05:35 В стране и мире
Один человек погиб при падении самолета в американском Теннесси
06:29 В стране и мире
Сенатор Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
Популярное
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.