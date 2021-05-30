Из пасти «дракона»: огненный поток на испытаниях космического двигателя показали на видео

Команда «Военной приемки» побывала в Воронеже на испытаниях космического двигателя 3-ей ступени. Он работает 240 секунд, а его испытания будут длиться 280 секунд.

Перед самым началом запуска стенд заливают водой. И вот из сопел, словно из пасти сказочного дракона, начинает валить пар; следом выплескивается раскаленное «солнце», ослепляющее и заполняющее невыносимым жаром все вокруг; еще мгновение - и наружу рвется огненный поток. Дым, словно испугавшись, пятится и открывает вид на все четыре ревущих клапана. Так выглядит старт ракеты. В этот момент сгорает более 20 тонн топлива.

Пламя постепенно стихает, его вновь заменяют вода и дым. Насколько резко все началось, настолько мгновенно все закончилось и наступила полная тишина - «ракета в космосе», 280 секунд «полета» прошли. Ко всему прочему, на расстоянии нескольких метров от двигателя, который только что выпустил тонны керосина, не чувствуется никакого запаха - это означает, что керосин превратился в CO2 и H2O.

Ранее «Военная приемка» показала уникальную экзотичную коллекцию отечественных космических двигателей, собранных Военной академией РВСН имени Петра Великого. Там установлены ядерные, фторовые и сделанные из титана разработки.

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