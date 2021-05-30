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Ядерные, фторовые и из титана: в академии РВСН показали уникальную коллекцию экзотичных двигателей

Егор Левин
10:35 30.05.2021
Инновационные разработки так и не стали серийными, но образовали задел для развития двигателестроения, сохранившего самое главное - конструкторскую школу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военной академии РВСН имени Петра Великого собрана уникальная и экзотичная коллекция космических двигателей. Представленные «экспонаты» автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову продемонстрировал доцент кафедры информационно-телеметрического обеспечения Демьян Макаренко.

К примеру, двигатель РД-510Т уникален прежде всего тем, что был предназначен для обеспечения посадки двух космонавтов на поверхность Луны. Это - элемент той программы, которая так и не была реализована, и которая должна была пойти вслед за более известной Н1, посадкой одного космонавта на поверхность.

Все знают историю о полете США на Луну. Но для многих остается тайной, что в СССР также готовились к такому полету: двигатель 14Д14, совершенно удивительный тем, что работает на компоненте, больше нигде не использующемся - жидком фторе, самом сильном (даже более, чем кислород) окислителем в природе.

«В результате вот эта скромная конструкция по сравнению с другими большущими двигателями выдавала примерно те же самые параметры по тяге по той простой причине, что был взят великолепнейший с энергетической точки зрения компонент», - пояснил Макаренко.

Ракета на фторовом двигателе была бы раза в полтора меньше своих «сестер». Но ее, к сожалению, так и не построили, так как фтор ядовит и агрессивен: фтор разъедал бы все на своем пути, и работать с ним было бы крайне трудно и опасно.

Следующий - двигатель 11Д33. Его камера сгорания сделана из титана, а не из более привычной в таких случаях стали.

«Титан крайне тяжелый, крайне неудобный материал в обработке. Но зато очень прочный, очень легкий. По большому счету, кроме нас это не умеет делать в таких объемах никто до сих пор», - рассказал доцент.

Ядерные, фторовые, сделанные из титана - эти двигатели так никуда и не пошли. Но образовали задел для развития двигателестроения, который сохранил самое главное - конструкторскую школу. Свежий пример - новый двигатель РД-171МВ для ракеты среднего класса «Союз-5», которая станет «рабочей лошадкой» отечественной космонавтики: ее грузоподъемности в 17-20 тонн хватит, чтобы выводить на орбиту и людей, и спутники, а взлетать она сможет с любых космодромов.

Ранее «Военная приемка» показала одну из отечественных космических разработок, пользующуюся успехом в США - двигатель РД-180. Его качество признано многими специалистами, в том числе популяризатором космоса, предпринимателем Илоном Маском.

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