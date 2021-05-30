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Первые «ракетные» шаги: как в СССР предвосхитили появление немецкой Фау-2

Егор Левин
10:10 30.05.2021
Первые испытания начались еще в 30-х годах прошлого века с опытного ракетного мотора ОРМ с двумя клапанами для горючего и для окислителя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Немецкую ракету Фау-2 принято считать родоначальником ракетной техники. Используя данную ракету, немецкие войска преодолевали огромные расстояния, загружая в нее до 800 килограмм взрывчатки. Первый ее запуск состоялся в 1942 году. Но в отечественном музее «Энергомаша», говоря о первых «ракетных» шагах СССР, упоминают совсем иные обстоятельства.

Они начались еще в 30-х годах прошлого века с опытного ракетного мотора, двигателя под названием ОРМ. Принцип его действия был прост - два клапана, один для горючего, керосина, второй - для окислителя, кислорода. Жидкие компоненты скапливались на донышке, раскаленная проволока зажигала их, и горячие газы вылетали из сопла, создавая реактивную тягу.

Однако после Великой Отечественной войны разработку оставляют, начав уделять внимание Фау-2. Но вскоре становится ясно, что это - тупиковая ветвь развития, так как сферообразная камера сгорания немецкого двигателя не позволяет увеличить дальность полета ракеты. Так конструкторы вернулись к идее проектирования цилиндрической камеры сгорания. На последовавших экспериментальных образцах они пришли к выводу, послужившему основой двигателя для первой в мире межконтинентальной боевой баллистической ракеты Р-7 в 1957 году.

Фактически, она оказалась первой в стране полноценной межконтинентальной баллистической ракетой с дальностью полета в 8 тысяч километров. И именно на таком двигателе в 1961 году отправляется в космос первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. С того момента и по сегодняшний день произошло около 2 тысяч пусков ракет этого семейства с помощью двигателей разработки «Энергомаша».

Разработанные в России схемы работы космических двигателей оказались настолько удачными, что их используют даже в США. Американцы до сих пор летают в космос на российских двигателях, потому что выбор очевиден - определяющим в принятии решений фактором является соотношение цена-качество, а сегодня в мире пока никто Россию по этим параметрам не опередил.

Запредельный холод и невыносимое пекло - два слагаемых успеха в испытании двигателей ракеты-носителей. Именно о них новый выпуск - «Военная приемка. Космические двигатели». Съемочная группа программы побывала на профильных предприятиях и испытательных полигонах. Впервые в эфире зрители телеканала «Звезда» смогут увидеть реактивное пламя на расстоянии вытянутой руки. Смотрите на сайте канала, в приложении SMART.TV, а также на YouTube.

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