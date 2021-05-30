Один человек погиб при падении самолета в американском Теннесси

В американском штате Теннеси самолет Cessna C501 с семью пассажирами на борту рухнул в озеро в окрестностях города Нэшвилл. Крушение произошло вскоре после взлета.

По данным телеканала CNN, по меньшей мере один человек погиб. На месте трагедии работают спасатели, ведется поиск пассажиров. О причинах крушения пока не сообщается, ведется расследование.

Ранее в штате Техас потерпел крушение легкомоторный самолет PZL-104 Wilga. На борту находились два человека - один погиб, другой получил ранения.