В стране и мире Мощный ветер: в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности Алена Миронова Желтый уровень опасности продлится в столичном регионе до 31 мая. Известно, что местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. © Фото: Roman Denisov, Роман Денисов Global Look Press Читайте нас на: В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действительно до вечера 31 мая. Известно, что местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ранее, в субботу, 29 мая, в районе станции метро «Говорово» произошло подтопление проезжей части. Движение автомобилей в сторону МКАД в районе метро «Говорово» на Боровском шоссе было затруднено на 2 км, в сторону области - на 0,5 км. В связи с сильнейшим ливнем дорогу полностью затопило, так что на месте автомагистрали образовалось настоящее «искусственное море». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика