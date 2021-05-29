«Вселенский потоп»: Боровское шоссе парализовано из-за сильнейшего ливня

Движение автомобилей в сторону МКАД в районе метро «Говорово» на Боровском шоссе затруднено на 2 км, в сторону области - на 0,5 км. В связи с сильнейшим ливнем дорогу полностью затопило, так что на месте автомагистрали образовалось настоящее «искусственное море». В Дептрансе водителям советуют планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих к нему улиц.

На месте уже работают оперативные службы. Автомобилисты пытаются передвигаться на машинах буквально вплавь. Местные жители пишут в соцсетях, что такого явления в данном районе уже давно не наблюдалось.

«Картина маслом, Боровка утонула, а ведь давно такого не было», - прокомментировали ЧП на странице Новопеределкино в Instagram.

Как говорят люди, хорошо знающие этот район Новой Москвы, в данном месте расположена низина, поэтому такие явления периодически происходят, но чтобы воды прибыло настолько много - это уже своеобразный «рекорд».