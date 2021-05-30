В стране и мире Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Техасе Алексей Курильченко При крушении самолета PZL-104 Wilga в Техасе один человек погиб, еще один получил ранения. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В американском городе Пэрленд, штат Техас, потерпел крушение легкомоторный самолет PZL-104 Wilga. На борту находились два человека - один погиб, другой получил ранения. Как сообщает канал ABC 13, местные власти распорядились провести спасательную операцию, Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет США по безопасности на транспорте ведет расследование инцидента. На данный момент о подробностях трагедии не сообщается. Ранее в Ливии потерпел крушение истребитель МиГ-21 ВВС страны. В результате случившегося погиб пилот. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика