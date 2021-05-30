Британских читателей обеспокоила перспектива создания российско-китайских «боевых роботов»

Читатели британского таблоида Daily Express выразили обеспокоенность после прочтения статьи «Что задумал Путин? Россия вместе с Китаем создает ужасное роботизированное оружие». Автор статьи считает, что Россия якобы намерена объединиться с Китаем для создания роботизированного вооружения. Журналист ссылается на доклад «Искусственный интеллект и автономность в России», обнародованный Центром военно-морского анализа.

«Российская инженерия и китайская электроника – может быть интересно!», - отметил один из читателей.

Некоторые из читателей предложили «отменить санкции в отношении России и продолжить налаживать отношения вместо гонки вооружений».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о начале серийного производства боевых роботов в России. По его словам эти машины «в состоянии самостоятельно воевать».