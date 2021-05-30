На Камчатке за ночь произошли три землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали за ночь три землетрясения у восточного побережья Камчатки. Магнитуда самого сильного из них составила 4,1. Эпицентр располагался в Тихом океане в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По данным Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, магнитуда двух других землетрясений составляла 3,8 и 3,7. Эпицентр одного из них располагалась в 152 километрах от Петропавловска-Камчатского, второго - в 110 километрах от Усть-Камчатска.

«Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась», - сказал представитель МЧС агентству «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго в течение 24 часов произошло по меньшей мере 61 землетрясение на фоне извержений вулканов.