На Камчатке за ночь произошли три землетрясения
На востоке Камчатки зарегистрировано три землетрясения за ночь.
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Сейсмологи зарегистрировали за ночь три землетрясения у восточного побережья Камчатки. Магнитуда самого сильного из них составила 4,1. Эпицентр располагался в Тихом океане в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского.
По данным Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, магнитуда двух других землетрясений составляла 3,8 и 3,7. Эпицентр одного из них располагалась в 152 километрах от Петропавловска-Камчатского, второго - в 110 километрах от Усть-Камчатска.
«Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась», - сказал представитель МЧС агентству «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго в течение 24 часов произошло по меньшей мере 61 землетрясение на фоне извержений вулканов.