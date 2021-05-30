Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Камчатке за ночь произошли три землетрясения

Алексей Курильченко
03:40 30.05.2021
На востоке Камчатки зарегистрировано три землетрясения за ночь.
На Камчатке за ночь произошли три землетрясения
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.comGloballookpress
Читайте нас на:

Сейсмологи зарегистрировали за ночь три землетрясения у восточного побережья Камчатки. Магнитуда самого сильного из них составила 4,1. Эпицентр располагался в Тихом океане в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По данным Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, магнитуда двух других землетрясений составляла 3,8 и 3,7. Эпицентр одного из них располагалась в 152 километрах от Петропавловска-Камчатского, второго - в 110 километрах от Усть-Камчатска.

«Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась», - сказал представитель МЧС агентству «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго в течение 24 часов произошло по меньшей мере 61 землетрясение на фоне извержений вулканов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:24 В стране и мире
Биохимик объяснила, как самостоятельно оценить качество питьевой воды
02:23 В стране и мире
СМИ: в Китае перекрыли район города из-за вспышки коронавируса
01:26 В стране и мире
Вильфанд предсказал заморозки в ряде регионов России
00:01 Спорт
«Челси» выиграл Лигу чемпионов
22:41 В стране и мире
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дожди
Популярное
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.