В стране и мире На фоне вулканической активности в Конго произошло более 60 землетрясений Кира Карон Несколько дней назад частота и магнитуда землетрясений были еще больше. © Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: В Демократической Республике Конго в течение 24 часов произошло по меньшей мере 61 землетрясение на фоне извержений вулканов. Сообщается, что землетрясения связаны с продолжающимся движением магмы в районе вулкана Ньирагонго, пишет РИА Новости. Вулкан Ньирагонго, расположенный в Демократической республике Конго недалеко от границы с Руандой, начал извержение 22 мая. Он является одним из восьми вулканов в данном регионе. Его активность уже приводила к массовой гибели людей четверть века назад. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика