В стране и мире Стрелок в Екатеринбурге открыл огонь по полицейским в ходе штурма Светлана Головина По предварительным данным, мужчиной были произведены несколько выстрелов. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Открывший стрельбу в Екатеринбурге оказывал вооруженное сопротивление правоохранителям при задержании. Об этом рассказал представитель Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области. По его словам, мужчиной были произведены несколько выстрелов. «Их количество будет установлено в ходе расследования», - цитирует представителя СУ СК РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома вечером 30 мая. В ходе инцидента пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика