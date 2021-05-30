Стрелок в Екатеринбурге открыл огонь по полицейским в ходе штурма
По предварительным данным, мужчиной были произведены несколько выстрелов.
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Открывший стрельбу в Екатеринбурге оказывал вооруженное сопротивление правоохранителям при задержании. Об этом рассказал представитель Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.
По его словам, мужчиной были произведены несколько выстрелов.
«Их количество будет установлено в ходе расследования», - цитирует представителя СУ СК РИА Новости.
Неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома вечером 30 мая. В ходе инцидента пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.