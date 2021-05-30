Взрыв и белый дым: полицейские задержали стрелка в Екатеринбурге

Мужчина, устроивший стрельбу в жилом районе Екатеринбурга, задержан силами правопорядка. Штурм продлился несколько минут.

По словам очевидцев, перед моментом захвата прозвучал взрыв. Неизвестно, была ли это боевая или шумовая граната. Также в ходе штурма из окон квартиры стрелка пошел дым.

По данным СМИ, при задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление. Ранее сообщалось, что мужчина может являться бывшим сотрудником силовых органов.