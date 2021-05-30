Стали известны подробности биографии стрелка из Екатеринбурга

Стрелявший по девятилетней девочке и сотрудникам полиции житель Екатеринбурга был уволен из органов внутренних дел более 10 лет назад. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. С его слов, задержанный в последнее время работал в частном охранном предприятии.

«Его уволили из органов внутренних дел порядка 10 лет назад, еще до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика», - сказал Горелых в беседе с ТАСС.

Инцидент произошел в Екатеринбурге в одном из дворов по лице Бородина. Местный житель начал стрелять из окон своей квартиры по людям во дворе. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и полицейский. Как выяснилось позже, стрелявший находился в сильном алкогольном опьянении. Его квартиру пришлось брать штурмом. По факту случившегося СК России возбудил два уголовных дела.