«Люди прятались под козырьком»: опубликовано видео с моментом стрельбы в Екатеринбурге

Неустановленный стрелок открыл огонь на улице Бородина в Екатеринбурге. По предварительным данным, он успел ранить двоих.

На видео, снятом очевидцем событий, отчетливо слышно стрельбу. Как рассказала местная жительница, со стрелком пытались договориться сотрудники Росгвардии, однако переговоры не увенчались успехом и мужчина вновь начал стрельбу.

В какой-то момент стрелок открыл огонь по машинам, припаркованным около дома. Люди, которые находились на улице, были вынуждены скрыться под козырьком магазина.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента была ранена девушка и сотрудник Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.