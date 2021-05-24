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СМИ: ученые из Уханя проявляли симптомы COVID-19 до первой информации о вирусе

Алексей Курильченко
03:35 24.05.2021
Секретные данные разведки США могут подтвердить теорию об искусственном происхождении COVID-19.
СМИ: ученые из Уханя проявляли симптомы COVID-19 до первой информации о вирусе
© Фото: pixabay.com
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Ученые из института вирусологии в китайском Ухане сообщили о похожих на COVID-19 симптомах еще в ноябре 2019 года - до появления первой информации о вирусе. Это может свидетельствовать об искусственном происхождении вируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на секретные документы разведки США.

«Информация, которую мы получили из разных источников, поразительно точна, она сходится в деталях. Но никто не говорит, каким образом ученые заразились», - цитирует издание слова источника.

Таким образом, информация подтверждает популярную теорию об искусственном происхождении коронавируса. По данным издания, трое ученых, работавших в отделе вирусологии, практически одновременно обратились к врачам с похожими симптомами, напоминающими ОРВИ. Это может свидетельствовать об утечке, произошедшей в уханьской лаборатории.

Ранее специалисты ВОЗ заявили, что коронавирус нового типа абсолютно точно имеет природное происхождение. Результаты исследований ученых подтвердили и в России - в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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