СМИ: ученые из Уханя проявляли симптомы COVID-19 до первой информации о вирусе

Ученые из института вирусологии в китайском Ухане сообщили о похожих на COVID-19 симптомах еще в ноябре 2019 года - до появления первой информации о вирусе. Это может свидетельствовать об искусственном происхождении вируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на секретные документы разведки США.

«Информация, которую мы получили из разных источников, поразительно точна, она сходится в деталях. Но никто не говорит, каким образом ученые заразились», - цитирует издание слова источника.

Таким образом, информация подтверждает популярную теорию об искусственном происхождении коронавируса. По данным издания, трое ученых, работавших в отделе вирусологии, практически одновременно обратились к врачам с похожими симптомами, напоминающими ОРВИ. Это может свидетельствовать об утечке, произошедшей в уханьской лаборатории.

Ранее специалисты ВОЗ заявили, что коронавирус нового типа абсолютно точно имеет природное происхождение. Результаты исследований ученых подтвердили и в России - в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.