СК России возбудил уголовные дела после стрельбы в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, после инцидента со стрельбой в Екатеринбурге.

По данным следствия, сегодня вечером, 30 мая, в одной из квартир по улице Бородина в уральской столице, 48-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего карабина по людям во дворе. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник полиции.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - говорится на официальном сайте СК России.

Квартиру, в которой засел стрелок, пришлось брать штурмом. Мужчину задержали. По словам очевидцев, в момент захвата в квартире прогремел взрыв. О типе взрывного устройства и обстоятельствах произошедшего пока не сообщается.

По данным СМИ, при задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление. Ранее сообщалось, что мужчина может являться бывшим сотрудником силовых органов.