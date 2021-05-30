«Все перекрыто, отключили электричество»: очевидец о происходящем на месте стрельбы в Екатеринбурге

На месте стрельбы в Екатеринбурге перекрыли двор и близлежащие улицы, однако выстрелы по-прежнему производятся. Об этом сообщил очевидец Семен Мусихин в комментарии «Звезде».

«Вышел на остановку, пошел до дома - двор перекрыт и центральная улица. Пошел в обход. Все действия происходят в четвертом подъезде, я живу в первом. Людей нет, все перекрыто, вот только, что были слышны громкие выстрелы. Отключили электричество», - сказал он.

По его словам, открывший стрельбу якобы является бывшим сотрудником МВД.

В ходе инцидента неизвестный ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Как сообщили в Минздраве, состояние пострадавшей тяжелое.

По словам местной жительницы, с открывшем стрельбу пытались договориться, но переговоры не увенчались успехом.