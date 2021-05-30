«Все перекрыто, отключили электричество»: очевидец о происходящем на месте стрельбы в Екатеринбурге
По его словам, открывший стрельбу якобы является бывшим сотрудником МВД.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На месте стрельбы в Екатеринбурге перекрыли двор и близлежащие улицы, однако выстрелы по-прежнему производятся. Об этом сообщил очевидец Семен Мусихин в комментарии «Звезде».
«Вышел на остановку, пошел до дома - двор перекрыт и центральная улица. Пошел в обход. Все действия происходят в четвертом подъезде, я живу в первом. Людей нет, все перекрыто, вот только, что были слышны громкие выстрелы. Отключили электричество», - сказал он.
По его словам, открывший стрельбу якобы является бывшим сотрудником МВД.
В ходе инцидента неизвестный ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Как сообщили в Минздраве, состояние пострадавшей тяжелое.
По словам местной жительницы, с открывшем стрельбу пытались договориться, но переговоры не увенчались успехом.