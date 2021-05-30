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В России заработал безвизовый доступ футбольных болельщиков на Евро-2020

Егор Левин
16:37 30.05.2021
Упрощенный порядок въезда на территорию страны будет действовать с 00:00 29 мая 2021 года по 23:59 2 июля 2021 года.
В России заработал безвизовый доступ футбольных болельщиков на Евро-2020
© Фото: Maksim Konstantinov globallookpress
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В Россию открылся безвизовый въезд для иностранцев в связи с проведением Евро-2020. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ 29 мая.

Чтобы въехать на территорию России, футбольным болельщикам понадобится соответствующий спортивный паспорт в виде заламинированного документа или электронного идентификационного номера.

«Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча, в 23:59 2 июля 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

Документ будет предъявляться по требованию для прохода на матчи турнира.

Ранее гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в процессе упрощенного доступа футбольных фанатов к Евро-2020 никак не пострадает их безопасность. По его словам, «разрешение на въезд не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России».

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