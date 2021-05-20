Иностранные болельщики смогут приехать на Евро-2020 в Россию без визы

Иностранные футбольные болельщики смогут приехать в Россию на матчи чемпионата Европы без оформления обязательных виз. Об этом заявили в организационном комитете. По словам его директора Алексея Сорокина, это не освобождает иностранных гостей от обязательств по соблюдению принятых на территории России ограничений.

Кроме того, упрощенная процедура въезда в Россию распространится на лиц, принимающих участие в мероприятиях Евро. К ним относятся представители официальных делегаций, персонал, волонтеры и представители СМИ, а также участники матчей.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее», - приводит РИА Новости слова генерального директора оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина.

Отрицательный ПЦР-тест понадобится для оформления «паспорта болельщика» - документа, который заменит фанату визу, уточнили в оргкомитете.

Приехавшие на игры болельщики смогут оставаться на территории России до 12 июля. Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей первенства: шесть игр групп В и Е, а также один четвертьфинал.