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В МИД прокомментировали возможные санкции ЕС против России на фоне инцидента с Ryanair

Алена Миронова
10:25 25.05.2021
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возможность введения санкций Евросоюза против России на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.
В МИД прокомментировали возможные санкции ЕС против России на фоне инцидента с Ryanair
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Россия не ждет европейских санкций, но в Евросоюзе они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможных санкциях ЕС против Москвы на фоне инцидента с Ryanair в Минске.

Лидеры ЕС на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии.

«Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций», - высказалась официальный представитель МИД в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее белорусские телеканалы обнародовали фрагменты переговоров экипажа самолета с диспетчерами. По их данным, решение посадить самолет в Минске экипаж принял самостоятельно после «рекомендаций».

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