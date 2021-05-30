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Новосибирский омбудсмен рассказала о вариантах развития ситуации с гибелью мужчины после выстрела инспектора ДПС

Егор Левин
15:19 30.05.2021
Комментируя инициацию в отношении полицейского уголовного дела о превышении служебных полномочий, Нина Шалабаева отметила, что еще ничего не решено.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева прокомментировала инцидент с выстрелившим в человека полицейским, случившийся в Новосибирской области. Она заявила, что на данный момент времени говорить о чем-то однозначно не приходится, так как обстоятельства произошедшего еще не выяснены окончательно.

В первую очередь, по ее словам, следствию необходимо будет установить факт наличия или отсутствия необходимости применения оружия правоохранителем. Определением этого и выводами этого должна специальная комиссия.

«Если усматривается этот факт (превышения служебных полномочий - прим. ред.), то возбуждается уголовное дело. Но пока не будет полной картины, никто точно не скажет. Следователь должен рассмотреть все версии, и в процессе расследования он может придти к наиболее правильной версии», - заявила Шалабаева.

Прокомментировав инициирование в отношении подозреваемого полицейского уголовного дела о превышении служебных полномочий, она отметила, что еще ничего не решено.

«В ходе рассмотрения дела это может подтвердиться и вылиться в уголовную ответственность, а может не подтвердиться. Дело возбуждается по факту, а по мере того, как оно расследуется, может быть другой финал. Они обязаны были возбудить, а дальше - последствия, подтвердилось или не подтвердилось», - прокомментировала Шалабаева.

Ранее водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию и постарался уехать от правоохранителей. Они начали преследование и вскоре догнали нарушителей, задержав одного из них. Его товарищи начали оказывать сопротивление, в результате которого сотрудник ДПС произвел непроизвольный выстрел из табельного оружия. Пострадавшему была оказана оперативная первая помощь, но спасти его не удалось, он умер в больнице.

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