Мужчина, получивший случайный выстрел от полицейского под Новосибирском, умер в больнице

Мужчина, оказавший сопротивление при задержании и получивший случайный выстрел в голову от сотрудника ДПС, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По факту произошедшего уже завели уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району.

Согласно имеющейся информации, вечером в пятницу, 28 мая, на 61 километре трассы Р-255 «Сибирь»‎ водитель машины Toyota по требованию сотрудника ДПС не остановился, а продолжил движение, увеличив скорость. Полицейские сразу же начали преследование. Спустя некоторое время автомобиль свернул к гостинице и остановился - несколько человек выбежали из автомобиля и разбежались.

Полицейским удалось задержать одного из нарушителей, которого сопроводили к патрульной машине. В этот момент двое из скрывшихся вернулись и начали оказывать противодействие сотрудникам, один же из них оказывал активное физическое сопротивление - сотруднику пришлось обнажить табельное оружие, чтобы пресечь противоправное поведение. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. Об этом сообщает ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции оказали первую помощь раненому, вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится служебная проверка - ее взял под контроль лично начальник ГУ МВД.