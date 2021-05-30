СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия на батуте с детьми в Барнауле

По факту опрокидывания батута в Барнауле, на котором прыгали дети, в СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После происшествия у торгового центра «Район» двое детей, упав с лопнувшего спортивного снаряда, получили серьезные травмы. Окончательное количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, еще уточняется.

«Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра», - отмечается в сообщении регионального СК РФ.

В настоящее время две пострадавшие девочки госпитализированы в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.