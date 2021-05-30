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СМИ: премьер-министр Баварии призвал регулятора ЕС к скорейшему одобрению «Спутник V»

Алена Миронова
14:28 30.05.2021
По сообщениям немецких СМИ, премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ЕМА как можно скорее разрешить применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
СМИ: премьер-министр Баварии призвал регулятора ЕС к скорейшему одобрению «Спутник V»
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейское агентство лекарственных средств как можно скорее разрешить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило немецкое издание Bild am Sonntag.

«Необходимо продолжить вакцинацию. Прежде всего требуется ускорить процесс в связи со "Спутником V". Нельзя медлить из-за идеологических причин», - передает немецкое издание Bild am Sonntag слова премьер-министра.

Некоторые федеральные земли ФРГ заявляли о своем намерении в одностороннем порядке приобрети российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В Баварии же власти подписали соответствующее соглашение о своих намерениях.

Ранее президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Отмечается, что Непал по большей части заинтересован в приобретении вакцины как гуманитарной помощи, однако готов провести переговоры также и о покупке препарата.

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