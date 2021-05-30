Президент Непала обратилась к Путину за помощью в поставке «Спутник V»

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Президент Непала Бидхья Деви Бхандари написала российскому президенту Путину обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. Она запросила помощь относительно вакцины "Спутник V", которую производит Россия», - передает РИА Новости слова источника в правительстве Непала.

Отмечается, что Непал по большей части заинтересован в приобретении вакцины как гуманитарной помощи, однако готов провести переговоры также и о покупке препарата.

Месяц назад, в апреле, отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование «Спутника V».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал «Спутник V» самой популярной вакциной от COVID-19 в мире. По словам премьер-министра, в начале пандемии многие не воспринимали всерьез научный потенциал российских ученых, но они доказали, что могут изменить мир.