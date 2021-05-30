Британия может создать отряд охотников за НЛО в следующем месяце

Министерство обороны Великобритании может создать отряд охотников за неопознанными летающими объектами в следующем месяце. Такое решение было принято после сообщений о подготовке доклада Пентагона о попадании в Сеть видео с преследованием «летающих тарелок» американскими истребителями.

«Думаю, если нам предоставят достаточно веские доказательства, что там действительно что-то было, то мы обязательно подумаем над этим», - рассказал изданию Telegraph источник в британском минобороны.

Ранее сообщалось, что надзорный орган американского минобороны изучит, как ведомство обрабатывало информацию о неопознанных летающих объектах. В июне Национальная разведка Соединенных Штатов и другие ведомства должны предоставить конгрессу «несекретные» отчеты об НЛО.