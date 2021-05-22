Ученые обнаружили галактику с самой древней спиральной структурой

Группа ученых обнаружила галактику с самой древней спиральной структурой. Об этом сообщили представители обсерватории ALMA.

«Я был взволнован, потому что никогда не видел таких явных доказательств вращающегося диска, спиральной структуры в далекой галактике в какой-либо предыдущей литературе», - прокомментировал Такафуми Цукуи, аспирант SOKENDAI и ведущий автор исследования.

Подчеркивается, что галактике было присвоено название BRI 1335-0417. Ее возраст, по оценкам ученых, составляет 12,4 млрд лет.

Исследователи также сообщили, что галактика содержала большое количество пыли, которая заслоняла свет звезд, что затрудняло детальное изучение ее в видимом свете.

Ранее астрономы обнаружили галактику, особенности которой противоречат существующим теориям образования галактик. Речь идет о далекой галактике ALESS 073.1, которая расположена на расстоянии почти 12,5 миллиарда световых лет от Земли.