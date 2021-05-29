Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще семь российских артистов в черный список «лиц, представляющих угрозу национальной безопасности». Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

Так, в соответствии с документом, теперь въезд на территорию государства запрещен для певицы Эльвиры Тугушевой (Elvira T), актеров Евгения Александрова и Веры Алентовой, музыканта Игоря Бриля, джазменов Якова Окуня и Дениса Каганца, а также основателя кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссея Пипии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 11 российских компаний, включая Россотрудничество.