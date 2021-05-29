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Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов

Алена Миронова
08:39 29.05.2021
Еще семь российских артистов оказались в черном списке Украины.
Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов
© Фото: elvirat_official vk
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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще семь российских артистов в черный список «лиц, представляющих угрозу национальной безопасности». Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

Так, в соответствии с документом, теперь въезд на территорию государства запрещен для певицы Эльвиры Тугушевой (Elvira T), актеров Евгения Александрова и Веры Алентовой, музыканта Игоря Бриля, джазменов Якова Окуня и Дениса Каганца, а также основателя кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссея Пипии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 11 российских компаний, включая Россотрудничество. 

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