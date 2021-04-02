СМИ: Украина ввела санкции против 11 компаний РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 11 российских компаний, включая Россотрудничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, включая Россотрудничество», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что под санкции попали еще 68 компаний, которые связаны с лицами, вошедшими в список контрабандистов.

Ранее Украина продлила санкции против нескольких российских граждан и компаний. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский.