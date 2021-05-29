В Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси, есть пострадавшие

В Зеленограде мотоцикл столкнулся с автомобилем такси на перекрестке улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина. Об этом сообщает Дептранс.

«По предварительной информации пострадало два человека, получившие травмы средней тяжести», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина автобус врезался в фонарный столб. В результате происшествия пострадали водитель автобуса, кондуктор, а также трое пассажиров.