В Санкт-Петербурге автобус врезался в фонарный столб и повис над землей
Автобус повис на опоре освещения в Санкт-Петербурге. Пострадали пять человек.
© Видео: Михаил Петров, ВКонтакте © Фото: Михаил Петров, ВКонтакте
В Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина автобус врезался в фонарный столб.
В результате происшествия пострадали водитель автобуса, кондуктор, а также трое пассажиров. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и врачи. Причины произошедшего устанавливаются.