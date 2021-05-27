В Санкт-Петербурге автобус врезался в фонарный столб и повис над землей

В Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина автобус врезался в фонарный столб.

В результате происшествия пострадали водитель автобуса, кондуктор, а также трое пассажиров. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и врачи. Причины произошедшего устанавливаются.