Washington Post аннулировала сообщение о том, что ФБР предупреждало Джулиани об «операции РФ»

Издание Washington Post аннулировало информацию о том, что сотрудники ФБР несколько лет назад предупреждали экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, что он якобы является объектом «российской операции влияния».

«Сообщалось, что ФБР предупредило Рудольфа Джулиани, впоследствии он это оспорил. Эта исправленная версия материала не содержит утверждений о том, что Джулиани и One America News получали такие предупреждения», - говорится в материале на сайте издания.

Ранее газета со ссылкой на информированные источники сообщила, что ФБР предупредило экс-адвоката Трампа, что он якобы является объектом «российской операции влияния».

При этом в спецслужбе утверждали, что данная «операция» была направлена на распространение дезинформации по поводу Байдена, который в то время был кандидатом на пост президента США.

В исправленной версии материала издания говорится, что официальные лица только планировали предупредить Джулиани о том, что его могут использовать для «попыток РФ по влиянию на результаты выборов».

В конце апреля в США полиция провела обыски в квартире бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани. Сотрудники изъяли компьютеры, телефоны, ноутбуки - все электронные носители информации.