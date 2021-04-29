Изъяли всю технику: в США полиция провела обыски в квартире бывшего адвоката Трампа

Полиция Нью-Йорка обыскала квартиру и офис бывшего адвоката Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани.

Как пишет местная пресса, сотрудники изъяли компьютеры, телефоны, ноутбуки - все электронные носители информации. Такую экстраординарную меру могло одобрить только Министерство юстиции США. Официальных обвинений при этом Джулиани до сих пор не предъявлено. Но его подозревают в оказании давления на украинского президента.

Скандал начался два года назад. Представители Демпартии уверяли, что Дональд Трамп - с помощью Джулиани - требовал от Владимира Зеленского провести расследование против сына нынешнего президента Джо Байдена в обмен на военную и финансовую помощь. На основании подозрений демократы требовали импичмент, но Трампа в итоге оправдали.