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Изъяли всю технику: в США полиция провела обыски в квартире бывшего адвоката Трампа

Виктория Ивашечкина
07:42 29.04.2021
При этом официальных обвинений Рудольфу Джулиани до сих пор не предъявили.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Полиция Нью-Йорка обыскала квартиру и офис бывшего адвоката Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани.

Как пишет местная пресса, сотрудники изъяли компьютеры, телефоны, ноутбуки - все электронные носители информации. Такую экстраординарную меру могло одобрить только Министерство юстиции США. Официальных обвинений при этом Джулиани до сих пор не предъявлено. Но его подозревают в оказании давления на украинского президента.

Скандал начался два года назад. Представители Демпартии уверяли, что Дональд Трамп - с помощью Джулиани - требовал от Владимира Зеленского провести расследование против сына нынешнего президента Джо Байдена в обмен на военную и финансовую помощь. На основании подозрений демократы требовали импичмент, но Трампа в итоге оправдали.

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