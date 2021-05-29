Байден уверен в намерении Китая «овладеть Америкой» в ближайшие 10-15 лет

Глава Китая Си Цзиньпин уверен, что азиатское государство сумеет «овладеть Америкой» в следующие 10-15 лет. Такое мнение высказал действующий президент США Джо Байден в обращении к военным на объединенной базе в штате Вирджиния.

Он добавил, что причиной своего успеха Си Цзиньпин видит преимущества авторитарной формы правления. Лидер Соединенных Штатов объяснил, что к настоящему моменту провел вместе с коллегой из КНР больше времени, чем главы других стран, а именно - 24 часа встреч наедине в сопровождении лишь переводчика.

«Он убежденно верит, что Китай до 2030-2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения», - указал Байден.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт строительству новых энергоблоков на двух атомных электростанциях в Китае. Начало работы реакторов на данных АЭС намечено на 2026 и 2028 годы.