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Байден уверен в намерении Китая «овладеть Америкой» в ближайшие 10-15 лет

Анна Берестовая
04:54 29.05.2021
Байден заявил, что Китай планирует «овладеть» США до 2030-2035 года.
Байден уверен в намерении Китая «овладеть Америкой» в ближайшие 10-15 лет
© Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава Китая Си Цзиньпин уверен, что азиатское государство сумеет «овладеть Америкой» в следующие 10-15 лет. Такое мнение высказал действующий президент США Джо Байден в обращении к военным на объединенной базе в штате Вирджиния.

Он добавил, что причиной своего успеха Си Цзиньпин видит преимущества авторитарной формы правления. Лидер Соединенных Штатов объяснил, что к настоящему моменту провел вместе с коллегой из КНР больше времени, чем главы других стран, а именно - 24 часа встреч наедине в сопровождении лишь переводчика.

«Он убежденно верит, что Китай до 2030-2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения», - указал Байден.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт строительству новых энергоблоков на двух атомных электростанциях в Китае. Начало работы реакторов на данных АЭС намечено на 2026 и 2028 годы.

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