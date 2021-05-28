В стране и мире Вредоносное удовольствие: диетолог назвала вкусные, но не полезные для организма блюда и продукты Егор Левин Первую тройку продуктов составили сладкие и мучные продукты, но также в список угодило и мясо. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tom Schneider, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Диетолог Ольга Деккер составила краткий список продуктов, наиболее вредных для человека по соотношению белков, жиров и углеводов. Будучи членом Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения, она смогла обоснованно и подробно объяснить, как употреблять такие продукты и на что при этом обращать внимание, специально для «Звезды». Начала Деккер с так называемых немецких колбасок. В них содержится большое количество жиров (58 граммов), и это говорит о том, что, помимо непосредственно самого мяса, в состав продукта производитель добавил сало. «Чистое мясо свинины даст 30 граммов жиров на 100 грамм. При обжаривании, при высоких температурах, жиры имеют свойство изменяться, и, если сосиски будут обжарены до такой степени, что появятся угли, то это канцерогены и вред для организма. Это минусы. А плюс в калорийности: одна колбаска дает по весу около 50 граммов. Отсутствие сахаров делает этот продукт привлекательным для диетологов, особенно для тех, кто практикует кето-диеты (отсутствие углеводов в принимаемой пище. - Прим. ред.). Но все-таки таким продуктом очень быстро можно переесть», - сказала диетолог. © Martin Siepmann, imagebroker, Globallookpress Следующий пункт списка - чипсы. Деккер напомнила, что они являются продуктом глубокой переработки, высокая калорийность которого не дает точно предположить, что находится в его составе, так как обычный картофель ее не дает. К тому же обилие соли и специй в такой закуске становится одним из главных поводов к ее перееданию. «Легкие, воздушные, но очень просто съесть 100 грамм, также это ведет к перееданию по калорийности и жирам», - заявила Деккер. Затем диетолог вспомнила о таком сладком продукте, как халва. Деккер опровергла распространенное заблуждение о натуральном ее составе из семян подсолнечника и кунжута, подчеркнув, что большое количество клетчатки действительно дает немалую пользу, но при этом содержит в себе большое количество обычных сахаров. «Конечно, сейчас на прилавках здорового питания появляются альтернативные виды халвы, в которых не содержится белый рафинированный сахар, но все ли люди читают этикетки? Все ли отдают этому особое внимание? Также мы, если покупаем халву, должны контролировать количество съеденного, потому что это очень сложно, если нравится вкус», - сказала Деккер. Следующим во «вредном списке» идет печенье. Его вред обусловлен жирами в составе и использованием в приготовлении муки высшего сорта. Диетолог подчеркнула, что, если человек придерживается здорового питания и в целом следит за собой, ему необходимо постоянно обращать внимание на способность продукта отдавать глюкозу в кровь. Мучные продукты всегда очень резко поднимают ее уровень, вслед за чем идет повышение в организме уровня инсулина для переработки глюкозы в энергию. «Но не все люди потом бегут, чтобы сжечь эту энергию. В основном они сидят за компьютером, работают, совершают какую-то неспешную деятельность», - отметила она. В завершении Деккер вспомнила про безе. В его составе присутствуют 200 грамм рафинированного сахара в виде сахарной пудры. Это очень высокое количество сахаров», - упомянула диетолог. © Jürgen Pfeiffer, imagebroker, Globallookpress Деккер пояснила, что, если угостить таким десертом ребенка, жизненно важно затем потратить пополнившуюся энергию, так как без этого он рискует нанести вред своему организму. Из-за меньшего объема крови в детском организме по сравнению со взрослым, одинаковый объем сахаров может привезти к сильно разнящимся последствиям. «Концентрация сахара в крови дает слипание красных кровяных телец которые очень важны для переноса кислорода. Если стоит жаркая погода, то ребенок после такого количества сладкого и не употребляя воды, очень просто может получать такое состояние как гипоксия просто потому, что красные тельца больше не переносят кислород, а плазма крови - густая», - сказала Деккер. Ранее диетолог Мария Шубина рассказала о том, как не прибавить в весе при большой любви к макаронам. Она заявила, что роль играет не столько продукт, сколько избыток калорий в рационе в целом. Макароны как таковые, по ее словам, не вредны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика