Вредоносное удовольствие: диетолог назвала вкусные, но не полезные для организма блюда и продукты

Диетолог Ольга Деккер составила краткий список продуктов, наиболее вредных для человека по соотношению белков, жиров и углеводов. Будучи членом Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения, она смогла обоснованно и подробно объяснить, как употреблять такие продукты и на что при этом обращать внимание, специально для «Звезды».
Начала Деккер с так называемых немецких колбасок. В них содержится большое количество жиров (58 граммов), и это говорит о том, что, помимо непосредственно самого мяса, в состав продукта производитель добавил сало.
«Чистое мясо свинины даст 30 граммов жиров на 100 грамм. При обжаривании, при высоких температурах, жиры имеют свойство изменяться, и, если сосиски будут обжарены до такой степени, что появятся угли, то это канцерогены и вред для организма. Это минусы. А плюс в калорийности: одна колбаска дает по весу около 50 граммов. Отсутствие сахаров делает этот продукт привлекательным для диетологов, особенно для тех, кто практикует кето-диеты (отсутствие углеводов в принимаемой пище. - Прим. ред.). Но все-таки таким продуктом очень быстро можно переесть», - сказала диетолог.
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