Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков ракет подряд

Запуск «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb на борту стал 59-м безаварийным пуском российской ракеты подряд. По подсчетам РИА Новости, это рекордное значение для современной истории России.

Нынешняя безаварийная серия пусков началась после того, как был прерван полет «Союз МС-10» к МКС из-за неисправности при разделении ступеней.

Ранее Роскосмос сообщил, пуск «Союза-2.1б» стал девятым с российского космодрома Восточный и третьим в нынешнем году. В рамках кампании OneWeb это был уже седьмой пуск ракеты.