Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb

Британские спутники OneWeb успешно выведены на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Роскосмос». Отмечается, что это девятый пуск с российского космодрома Восточный и третий в нынешнем году. В рамках кампании OneWeb это был уже седьмой пуск ракеты.

«Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком данного запуска. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана», - говорится в сообщении на сайте корпорации.

Трансляцию взлета ракеты Роскосмос вел на своем Youtube-канале. Старт судна начался в 20.38 по московскому времени.