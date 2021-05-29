При стрельбе в Майами погиб человек, шесть ранены

В Майами в результате стрельбы шесть человек получили ранения, позже еще один погиб. Стрельба произошла вечером.

Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Полиция пока не обнародовала информации о стрелке. На данный момент ведется расследование, передает NBC 6.

Ранее в калифорнийском городе Сан-Хосе произошла стрельба, при которой жертвами оказались несколько человек.