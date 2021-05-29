При стрельбе в Майами погиб человек, шесть ранены
Полиция пока не обнародовала информации о стрелке, ведется расследование инцидента.
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В Майами в результате стрельбы шесть человек получили ранения, позже еще один погиб. Стрельба произошла вечером.
Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Полиция пока не обнародовала информации о стрелке. На данный момент ведется расследование, передает NBC 6.
Ранее в калифорнийском городе Сан-Хосе произошла стрельба, при которой жертвами оказались несколько человек.